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الرئيس السيسى للاعبي منتخب مصر : أديتم ما عليكم وكسبتم احترام الجميع

الأحد، 06 فبراير 2022 11:49 م
الرئيس السيسى للاعبي منتخب مصر : أديتم ما عليكم وكسبتم احترام الجميع الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بكل التحية والتقدير للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عالٍ في بطولة كأس الأمم الإفريقية. 

وقال الرئيس السيسى على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال".
 
وأضاف الرئيس السيسى: "ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتمونه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله".

 

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