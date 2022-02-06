اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 فبراير 2022 09:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى يحقق انتصارات على الحوثيين بالجبهة الشمالية الغربية لمأرب

الأحد، 06 فبراير 2022 09:00 ص
الجيش اليمنى يحقق انتصارات على الحوثيين بالجبهة الشمالية الغربية لمأرب الجيش اليمنى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت قيادة المنطقة العسكرية السابعة في الجيش اليمني اليوم الأحد، أن وحداتها القتالية حققت انتصارات كبيرة على جماعة الحوثي بالجبهة الشمالية الغربية لمأرب وخاصة في جبهات لعيرف والهجرة ومحزام ماس. 

وقالت قيادة العمليات بالمنطقة السابعة - لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن " جماعة الحوثى تكبدت خلال الأيام الماضية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي منع الحوثيين من الدفع بتعزيزات إلى جبهات المعركة".

وكانت قوات الجيش اليمني قد أعلنت أمس السبت، أنها تقدمت باتجاه عمق مدينة حرض بمحافظة حجة شمالي غرب البلاد من محورين على الخط الدولي الرابط بين عبس والمدينة جنوبا، والخط الرابط بين حرض وميدي غربا.

وأفاد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني بأن قوات الجيش تمشط في الأثناء، الأحياء الجنوبية والغربية لمدينة حرض، وسط اشتباكات عنيفة مع جماعة الحوثي المتحصنة داخل المدينة.

 


الجيش اليمنى

مأرب

الحوثيين

تحالف دعم الشرعية

اليمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة