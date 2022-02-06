البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 11655 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 2046 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 13870 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 4598 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 2165 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 3200 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 4746 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المشروعات الصناعية الهندسية، الدولية للأسمدة والكيماويات.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة رواد السياحة-رواد 42988 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم، 35 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، جدوى للتنمية الصناعية، العبور للاستثمار العقاري، بالم هيلز للتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد 201 سهم، 495 ألف سهم، 20.5 ألف سهم، 209.5 ألف سهم، 145 ألف سهم، 296 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 150 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة ببنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار 20 ألف سهم.

أعلنت شركة مصر بني سويف للأسمنت، شراء 8825 سهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، ليصبح إجمالي الأسهم 733.2 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت شركتي النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، تحقيق الأولى صافي الربح شامل الضريبة عن الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر عام 2021 مبلغ 55.1 مليون جنيه مقابل مبلغ 51.6 مليون جنيه عن الفترة المثيلة من العام المالي السابق، وتحقيق الثانية إيرادات بلغت 577.6 مليون جنيه عن الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر عام 2021 مقابل 580.2 مليون جنيه عن الفترة المثيلة من العام المالي السابق، وبلغ صافي الربح 57.3 مليون جنيه مقارنة مع 79 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 27.45%.

في سياق آخر قالت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، إنها تلقت خطابًا من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة باستبعاد علي أبو زيد محمد إبراهيم من مجلس إدارة الشركة بسبب صدور حكم نهائي (جنح مالية)، وسوف يتم عرض الأمر على أول مجلس إدارة قادم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لهذا الإجراء.