اليوم السابع
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أكرم القصاص
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البرازيل تسجل أكثر من 197 ألف إصابة و1308 وفيات بفيروس كورونا

الأحد، 06 فبراير 2022 11:40 ص
البرازيل تسجل أكثر من 197 ألف إصابة و1308 وفيات بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الأحد، تسجيل 197 ألفاً و442 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1308 حالات وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة.

وذكرت وكالة الأنباء البرازيلية أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في البلاد ارتفع بذلك إلى 26 مليون و473 ألفاً و273 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 631 ألفاً و802 حالة وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة "فيلت" الألمانية.

وسجلت ساو باولو، أعلى حصيلة إصابة بكورونا على مستوى البرازيل منذ بداية الجائحة بـ4 ملايين و740 ألفاً و153 حالة إصابة و159 ألفا و536 حالة وفاة.

 


وزارة الصحة البرازيلية

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