الاتحاد الأوروبى: بوريل يتوجه غدا لواشنطن لحضور اجتماعات مجلس الطاقة الثنائى

وجاء في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي: أن بوريل سيعقد اجتماعًا ثنائيًا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لمناقشة القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي في لحظة حاسمة بالنسبة للدبلوماسية العالمية، وبعد ذلك سيشارك جنبًا إلى جنب مع مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة كادري سيمسون، في مجلس الطاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومع وزيري الخارجية والطاقة الأمريكيين، أنتوني بلينكين وجينيفر جرانهولم، على التوالي .

وأضاف البيان أن مجلس الطاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيكون حدثاً حاسمًا للمضي قدمًا، في التعاون بشأن أمن الطاقة والالتزام المشترك لتسريع الانتقال العادل والنظيف للطاقة إلى الحياد المناخي لمواطني الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحول العالم، ويأتي هذا الحدث في لحظة محورية لمعالجة إمدادات الطاقة وتوافر الغاز الطبيعي وتقلب الأسعار .