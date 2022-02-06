اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الإمارات وبلجيكا تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

الأحد، 06 فبراير 2022 01:52 ص
الإمارات وبلجيكا تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك عبد الله بن زايد آل نهيان
ا ش ا

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بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ،خلال لقائه ، مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية بلجيكا صوفي ويلمز، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
 
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت، أنه تم - خلال اللقاء الذي عقد بمقر إكسبو 2020 دبي - مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض مشاركة بلجيكا في إكسبو 2020 دبي ودوره في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات عدة وتحفيز الابتكار على الصعيد العالمي.
 
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد،عمق العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات.
 
من جانبها، أكدت صوفي ويلمز، عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين، معربة عن إدانتها الشديدة لهجمات الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.
 

الامارات

بلجيكا

التعاون بين الإمارات وبلجيكا

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