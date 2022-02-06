الأرصاد: استقرار حالة الجو بكافة الأنحاء وعودة الملاحة بالبحرين المتوسط والأحمر

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد معتدل الحرارة على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة اليوم :

القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية

السواحل الشمالية 18 درجة مئوية

شمال الصعيد 19 درجة مئوية

جنوب الصعيد 22 درجة مئوية

أما عن حالة البحرين (تسمح بكافة الأنشطة البحرية)، البحر المتوسط:-خفيف الى معتدل ، والبحر الأحمر:- معتدل.

ويشهد اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ومعتدل على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم ظهرت شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.