الأرجنتين تقترب من إنتاج لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا محليًا

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أعلنت الأرجنتين، اليوم السبت، أنها اقتربت من إنتاج لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا المستجد محليًا، وذلك للمساعدة في مواجهة الوباء.



وذكرت وكالة الأنباء الأرجنتينية أن الرئيس ألبرتو فرنانديز التقى مع مديري المختبر الصيني الذي ينتج لقاح سينوفارم أمس في العاصمة الألمانية برلين في محطة أخرى من جولة رئيس الدولة.



ووفقًا للمفاوضات الجارية مع معهد بكين للمنتجات البيولوجية، ستكون الأرجنتين مستعدة لإنتاج ما يصل إلى مليون جرعة أسبوعيًا.



وخلال الاجتماع، شكر فرنانديز أيضًا المعهد على مساعدته السريعة في بداية الوباء حتى تتمكن البلاد من تطوير استراتيجية التطعيم.



وقالت مصادر رئاسية للصحفيين إن الأرجنتين اشترت أكثر من 30 مليون جرعة من سينوفارم "عندما كان هناك نقص في اللقاحات"، مضيفة أن الأرجنتين والصين "تجريان مفاوضات لبدء الإنتاج المحلى للقاح سينوفارم الذى سينتجه مختبر Sinergium Biotech بسعة تصل إلى مليون جرعة فى الأسبوع.



ونفذت سينوفارم مع منظمة غير حكومية أرجنتينية "تجارب المرحلة الثالثة لإنتاج اللقاح بشكل مشترك، مما سمح لها بالحصول على ترخيص من الإدارة الوطنية للأدوية بسرعة".