استدرجوه بتوصيلة وهمية..تفاصيل سرقة سائق توك توك بالإكراه والشروع فى قتله بأوسيم

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة، تفاصيل تورط عاطلين فى سرقة توك توك بالإكراه من سائقه في أوسيم، حيث تبين أن المتهمين استدرجا المجنى عليه بتوصيلة وهمية وفى الطريق إلى وجهتهم أجبروه على التوقف فى منطقة مهجورة واعتدوا عليه بالضرب. وتابعت التحقيقات، أن المجنى عليه حاول مقاومة المتهمين، ولكنهم تمكنوا من السيطرة عليه وسرقة ال"توك توك" وفروا هاربين، بعدها استغاث الضحية بعدد من الأهالى وتوجه لقسم شرطة اوسيم حرر محضر بالواقعة. وأصدرت النيابة قرار بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد تعرض سائق توك توك للسرقة بالإكراه، حيث استدرجه شخصين بحجة توصيلهما، ثم اعتديا عليه بالضرب واستوليا على التوك توك وفرا هاربين. كشفت التحريات التي أشرف عليها الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، عن هوية المتهمين، وأكدت التحريات صحة الواقعة، وسرقة المتهمين للتوك توك. بإعداد كمين للمتهمين تمكن الرائد وليد كمال معاون مباحث مركز أوسيم من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وحرر محضر بالواقعة، وأحالهما العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، إلى النيابة للتحقيق.