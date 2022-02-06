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استئناف حركة الملاحة بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس بعد تحسن حالة الطقس

الأحد، 06 فبراير 2022 10:06 ص
استئناف حركة الملاحة بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس بعد تحسن حالة الطقس انطلاق مراكب الصيد في عرض البحر المتوسط
كفر الشيخ - محمد سليمان

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صرح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بأنه تابع أعمال استئناف حركة الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط، وبحيرة البرلس، وميناء الصيد بالبرلس شمال المحافظة، وانطلاق مراكب الصيد بعد تزويدها بالوقود، نظرا لتحسن حالة الطقس.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، إشارة من ميناء الصيد بالبرلس باستئناف حركة الصيد بعد توقفها، نظرا لتحسن الأحوال الجوية فقد تقرر استئناف الملاحة بميناء الصيد بالبرلس اعتبارا من اليوم الأحد.
 
وجرى تزويد مراكب الصيد بالوقود والثلوج، من ميناء الصيد بالبرلس لتنطلق فى عرض البحر المتوسط لبدء عمليات الصيد، بعد توقفها، كما انطلقت مراكب الصيد في رحلاتها في مياه بحيرة البرلس بعد توقف دام لمدة 3 أيام.

وتشهد محافظة كفر الشيخ،حالة من الإستقرار النسبي للطقس يصاحبها رياح خفيفة بعد أن تعرض المحافظة لمدة 3 أيام لموجة الطقس السئ، وهبوب الرياح وهطول الأمطار، حيث سطعت الشمس بسماء المحافظة منذ الصباح الباكر.
انطلاق مراكب الصيد في عرض البحر المتوسط
انطلاق مراكب الصيد في عرض البحر المتوسط
 

كفر الشيخ

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استئناف حركة الصيد

بحيرة البرلس

ميناء الصيد

صيادين

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