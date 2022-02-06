ارتفاع حصيلة إصابات كورونا على مستوى إفريقيا إلى ما يزيد عن 10 ملايين حالة

أ.ش.أ

أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في القارة بلغ 10 ملايين و896 ألفًا و302 حالة إصابة، مؤكدة تسجيل 241 ألفًا و116 حالة وفاة جراء الجائحة على مستوى القارة.

وأوضحت المراكز في أحدث إحصائيات صادرة اليوم الأحد، أنه تم إعطاء أكثر من 214 مليونًا و680 ألفًا و685 لقاحًا في جميع أنحاء القارة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 9 ملايين و917 ألفًا و757 حالة، ويوجد في جنوب إفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها ويليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا وليبيا.