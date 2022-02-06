اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 فبراير 2022 03:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي طمان والرخ بالسنطة

الأحد، 06 فبراير 2022 12:02 ص
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي طمان والرخ بالسنطة جانب من الخصومة
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت لجنة المصالحات العرفية بمركز السنطة برئاسة راغب الشرقاوي عمدة قرية مسهله، خصومة ثأرية بين عائلتي الرخ وطمان بعد خلافات استمرت لفترة طويلة بين الطرفين.
 
تأتي جلسة الصلح تحت إشراف اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية والعميد أحمد الخولي مأمور مركز السنطه والمقدم محمد الدهراوي مفتش مباحث السنطه وزفتي والرائد حسام قطامش رئيس مباحث السنطه.
 
حيث نجحت اللجنة العرفية، في فض نزاع بالتصالح بين محمود أمين طمان طرف أول  وعمر عبدالفتاح الرخ طرف ثاني من أبناء قرية  شبرابيل التابعة لمركز السنطه.
 
حيث عقد اللجنه جلستها بمنزل  عيد عبدالهادي خريبه بشبرابيل برئاسة العمده راغب الشرقاوي عمدة مسهله بحضور أعضاء اللجنة  وهم خيري مطاوع و عبدالغفار جعفر والحاج سيد شتله عمدة شبرابيل و  رفعت القطب و ناصف سند وأحمد السباعي الشرقاوي وإبراهيم البنا و حسان صبحي محفوظ والشيخ محمدي عرفه وأحمد أبو قشطة ومحمد الجندي.
 
واستمعت اللجنة إلى طرفي النزاع وشهود الواقعة،  وفي نهاية الجلسة قررت اللجنة التصالح بين الطرفين، وإنهاء الخلافات والنزاع بين الطرفين والتنازل عن القضايا.

محافظة الغربية

السنطة

إنهاء خصومة بين عائلتين بالسنطة

مدير أمن الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تقديم الكفن ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين فى قنا.. فيديو

الأربعاء، 05 يناير 2022 02:34 م

"القودة" تنهى خصومة ثأرية عمرها 30 عاما فى أسوان.. القاتل يقدم كفنه لولى الدم فى حضور 4 آلاف شخص.. أسرة المجني عليه تقبله وتنهى سلسال الدم.. ورئيس مدينة إدفو: جهود لجان المصالحات أنهت 4 خصومات.. صور وفيديو

الإثنين، 03 يناير 2022 06:00 م

الكفن ينهى خصومة ثأرية منذ 30 سنة بين عائلتى غنام والمكن بأسوان.. صور وفيديو

الإثنين، 03 يناير 2022 11:51 ص

لحظة تقديم الكفن بين عائلتين فى سوهاج لإنهاء خصومة ثأرية عمرها 21 سنة.. لايف

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 02:58 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة