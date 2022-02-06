إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي طمان والرخ بالسنطة

الغربية مصطفى عادل

نجحت لجنة المصالحات العرفية بمركز السنطة برئاسة راغب الشرقاوي عمدة قرية مسهله، خصومة ثأرية بين عائلتي الرخ وطمان بعد خلافات استمرت لفترة طويلة بين الطرفين.

تأتي جلسة الصلح تحت إشراف اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية والعميد أحمد الخولي مأمور مركز السنطه والمقدم محمد الدهراوي مفتش مباحث السنطه وزفتي والرائد حسام قطامش رئيس مباحث السنطه.

حيث نجحت اللجنة العرفية، في فض نزاع بالتصالح بين محمود أمين طمان طرف أول وعمر عبدالفتاح الرخ طرف ثاني من أبناء قرية شبرابيل التابعة لمركز السنطه.

حيث عقد اللجنه جلستها بمنزل عيد عبدالهادي خريبه بشبرابيل برئاسة العمده راغب الشرقاوي عمدة مسهله بحضور أعضاء اللجنة وهم خيري مطاوع و عبدالغفار جعفر والحاج سيد شتله عمدة شبرابيل و رفعت القطب و ناصف سند وأحمد السباعي الشرقاوي وإبراهيم البنا و حسان صبحي محفوظ والشيخ محمدي عرفه وأحمد أبو قشطة ومحمد الجندي.

واستمعت اللجنة إلى طرفي النزاع وشهود الواقعة، وفي نهاية الجلسة قررت اللجنة التصالح بين الطرفين، وإنهاء الخلافات والنزاع بين الطرفين والتنازل عن القضايا.