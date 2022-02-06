إعصار "باتسيراى" يقترب من شرق مدغشقر

يستعد سكان جزيرة مدغشقر في المحيط الهندي لوصول إعصار "باتسيراي" الذي يقترب منها مع رياح تزيد سرعتها عن 200 كيلومتر في الساعة، والذي يتوقع أن يضرب شرقها السبت.

وذكر مرصد "ميتيو فرانس" أن الإعصار قد وصل على بعد 250 كيلومترا من ساحل مدغشقر الشرقي، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة لمدة يومين على جزيرة ريونيون الفرنسية، حيث تم رفع الإنذار الأحمر للأعاصير الذي يفرض على السكان التحصن داخل منازلهم. وتم تسجيل 12 إصابة هناك.

وحذر المرصد صباح اليوم من أنه سيضرب "عصر ومساء السبت بين (مناطق) ماسوميلوكا ومنانجاري قرب نوسي فاريكا"، مشيرا إلى أن الحديث يدور عن إعصار استوائي قوي يمثل "تهديدا خطرا للغاية على المنطقة".

وتوقع المرصد أن تهب الرياح "بسرعة تزيد عن 200 أو حتى 250 كيلومترا في الساعة عند النقطة التي سيضرب فيها"، وقد يصل ارتفاع الموج من 10 أمتار إلى 15 مترا على أن "تتساقط الأمطار الغزيرة بعد ذلك فوق جزء من النصف الجنوبي من مدغشقر".

وحذر المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أمس الجمعة من أن آثار الإعصار باتسيراي في مدغشقر ستكون "كبيرة"، بما في ذلك في المناطق التي كانت قد ضربتها العاصفة "آنا" مؤخرا.