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إصابة طفل بكسر بالجمجمة سقط عليه منشر غسيل بالكتلة الخرسانية في سوهاج

الأحد، 06 فبراير 2022 07:25 ص
إصابة طفل بكسر بالجمجمة سقط عليه منشر غسيل بالكتلة الخرسانية في سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أصيب طفل يبلغ من العمر 15 سنة بإشتباه كسر بعظام الجمجمة، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعى وذلك إثر سقوط منشر ملابس بالكتلة الخرسانية مما نتج عنه إصابته وتم وضعه تحت الرعاية الطبية الفائقة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المنشاه يفيد بإصابة طفل بإشتباه كسر بعظام الجمجمة، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعى للعلاج وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بوصول المدعو محمد ع ح ع 15 سنة طالب ويقيم دائرة مركز المنشاه إلى  مستشفي سوهاج الجامعي مصاباً " أشتباه كسر بعظام الجمجمة ".

وبسؤال والده المدعو عادل ح ع ع 40 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء تواجد نجله المذكور أسفل منزله سقط عليه من الطابق الرابع " منشر ملابس بالكتلة الخرسانية " مما أدي لإصابته ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 


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