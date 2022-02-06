إحالة تاجر للمحاكمة ضبط بمحله كمية من اللحوم والدواجن الفاسدة

أمرت نيابة عابدين، بإحالة تاجر للمحاكمة بتهمة الغش التجارى، ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، 600 كيلو لحوم ودواجن فاسدة بداخل ثلاجة مواد غذائية داخل مطعمه.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.. فقد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن ثلاجة لحوم تابعة لإحدى المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة) وذلك لإدارته المحل "بدون ترخيص" ، وحيازته مواد غذائية " لحوم - دواجن" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الانتاج ومدة الصلاحية وغيـر مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وضبط بحوزته (600 كيلو جرام مقطعات لحوم ودواجن وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إعداد المأكولات وطرحها بـالأسـواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.