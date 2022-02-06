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أوقاف الأقصر تبدأ البرنامج التدريبى الثالث لـ38 إمامًا من أرمنت

الأحد، 06 فبراير 2022 02:30 م
أوقاف الأقصر تبدأ البرنامج التدريبى الثالث لـ38 إمامًا من أرمنت أوقاف الأقصر تبدأ البرنامج التدريبى الثالث لـ38 إمام من أرمنت
الأقصر - أحمد مرعى

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أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن بدء البرنامج التدريبي الثالث للأئمة بالمديرية، وذلك بفرع المجلس القومى بمدينة الأقصر، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطني والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصريه، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفى إطار التعاون والتنسيق المسبق والمستمر بين مديرية أوقاف الأقصر وفرع المجلس القومى للمرأه بالأقصر.

وقال الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، فى بيان صحفى، أنه يستمر هذا التدريب لمدة يومين وهى أيام 6 و7 فبراير 2022، وبحضور عدد 38 أمام من إداراه أوقاف أرمنت مع تطبيق الاجراءات الاحترازيه الخاصه بجائحة كورونا، موضحاً أنه تم اليوم عقد أولى محاضرات اليوم الأول للبرنامج وبحضور الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وإيزيس محمود من المقر الرئيسى للمجلس القومى للمرأه بالقاهرة ونيافه الأنبا ارمانيوس.

وأكد مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه يهدف هذا التدريب المتخصص إلى مناقشة مجموعة من القضايا الحياتية المتعلقة بالمرأة المصرية إقتصادياً وإجتماعياً وصحياً وثقافياً مع المتخصصين، وإيصال المعلومة الصحيحة لبعض القطاعات المستهدفة من هذا البرنامج التدريبى.

وفى نفس السياق كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن انتهاء الوزارة من اعتماد حركة الترقيات لعام 2021/ 2022 لبعض العاملين بالمديرية، والذين تنطبق عليهم شروط الترقى لوظائف مقيمى الشعائر والمؤذنين والعمال وفنى التحفيظ والبالغ عددهم 590 موظفا، وذلك وفق القواعد المتبعة، حيث تم الإنتهاء من ترقية وتسكين 590 موظف ومحو الجزاءات لعدد 592 آخرين بأوقاف الأقصر.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه بتوفيق من الله تبارك وتعالى وفى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومن بين مفردات هذا الدور الإهتمام بالجانب الوظيفى للعاملين بها، موضحاً أنه تم الإنتهاء من إعتماد محو الجزاءات لبعض العاملين بالمديرية، وذلك لعدد 592 موظف وفق القواعد المتبعة، مؤكداً أنه على مديرى الإدارات التابعه للمديرية سرعه التنسيق مع ديوان المديرية لإنهاء حركه الترقيات للعاملين بالإدارات كل فيما يخصه.

أوقاف الأقصر تبدأ البرنامج التدريبى الثالث لـ38 إمام من أرمنت (1)
أوقاف الأقصر تبدأ البرنامج التدريبى الثالث لـ38 إمام من أرمنت (1)

 

أوقاف الأقصر تبدأ البرنامج التدريبى الثالث لـ38 إمام من أرمنت (2)
أوقاف الأقصر تبدأ البرنامج التدريبى الثالث لـ38 إمام من أرمنت (2)

 

أوقاف الأقصر تبدأ البرنامج التدريبى الثالث لـ38 إمام من أرمنت (3)
أوقاف الأقصر تبدأ البرنامج التدريبى الثالث لـ38 إمام من أرمنت (3)

 


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