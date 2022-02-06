أمن الجيزة يواصل ضبط العناصر الإجرامية بأنحاء المحافظة

كتب بهجت أبو ضيف

شن ضباط مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية لضبط تجار المواد المخدرة، والمتورطين في ترويجها بأنحاء المحافظة، وتطهير بؤر الاتجار بها.

وتمكن رجال المباحث من القبض على 18 عنصرا إجراميا بحوزتهم كميات من الهيروين والحشيش، والاستروكس، والأقراص المخدرة، بعدة مناطق بالجيزة، بالإضافة إلى حيازتهم مبالغ مالية من حصيلة الاتجار، وهواتف محمولة.

بمواجهة المتهمين المضبوطين، اعترفوا بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم المضبوطات لترويجها بين عملائهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.