أفضل 6 نصائح قبل النوم لتحسين صحة القلب

كتبت إيناس البنا

يؤدي الحرمان من النوم إلى زيادة مخاطر الإصابة بعدد من المشكلات الصحية المزمنة ، بما في ذلك السمنة والسكري وأمراض القلب، ووفقا لتقرير هارفارد " Harvard" على موقعها الرسمى، فالنوم ليس رفاهية، ويجب على الشخص ألا يغفل عن الفوائد الصحية للنوم

إذا كنت تواجه مشكلة في النوم ، فجرب النصائح التالية:

تحقق من الأسباب الأساسية:



قم بإجراء فحص إذا كان هناك إجهاد ، أو بعض الروتين اليومي ، أو بعض الحالات الصحية التي تسبب فقدان النوم، مثلا هل هي بعض الأدوية التي قد تتداخل مع أنماط نومك؟ قد يكون علاج حالة ما أو تعديل دواء ما هو كل ما يتطلبه الأمر لاستعادة نوم أفضل.

ممارسة عادات نوم جيدة:



احتفظ بالإلكترونيات بعيدًا عن غرفة النوم، لا تستخدم تليفزيون ولا أجهزة كمبيوتر محمولة ولا أجهزة ألعاب، مارس روتينًا لوقت النوم يتمثل في الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الأوقات كل يوم ، والنهوض من السرير.

أخذ قيلولة إذا لزم الأمر:



هل تجبر نفسك على البقاء مستيقظًا عندما تكون طاقتك منخفضة في النهار؟ إذا كنت تشعر بتحسن في أخذ قيلولة، فاستمر في النوم أثناء النهار في منتصف النهار، لكن تجنب النوم في وقت لاحق من اليوم، قيلولة المساء أو أي وقت قيلولة في وقت متأخر من اليوم يمكن أن يتعارض مع النوم في الليل، إيقاع الساعة البيولوجية يعني أن وظائف الجسم المختلفة تتماشى مع توقيت شروق الشمس وغروبها.

ممارسة الرياضة في وقت مبكر:



اندفاع الأدرينالين الذي تشعر به عند ممارسة الرياضة يساعد قلبك على ضخ المزيد من الدم، وإذا كنت تمارس الرياضة في وقت متأخر جدًا من اليوم ، فلن ينخفض ​​مستوى الأدرينالين في ضخ الدم فجأة، لذا تأكد من إنهاء التمارين قبل ثلاث ساعات على الأقل من العودة.

راقب نظامك الغذائي:



بعد تناول الطعام، يحتاج الجسم إلى وقت حتى يستقر، كان معظم أسلافنا يأكلون الطعام قبل غروب الشمس، أعطى جسمك وقتًا لهضم الطعام، نادرا ما تحدث ارتجاع حمضي أو حرقة عند الذهاب للنوم بعد الطعام بساعتين تقريبًا، لذا يجب الابتعاد عن الأطعمة التي تسبب حرقة المعدة.