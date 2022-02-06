أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب: مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأحد وجاءت كالتالى:-

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 7 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 6.25 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات.

‏‎‏‎- الكوسة بـ 13 جنيها .

‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎- الخيار بـ 11.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 12.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها.

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 34 جنيها.

‏‎‏‎- الليمون بـ 13.5 جنيه.

‏‎‏- بلح بارحى 34 جنيها.

‏‎- البسلة 11 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

‏‎- ‏فاصوليا خضراء 22‏ جنيها .

‏‎‏‎- تفاح إيطالى 23 جنيها.

‏‎- يوسفي سكرى 7 جنيهات.

- برتقال بصرة 7 جنيهات.

-برتقال بلدى 5 جنيهات.

- الفراولة 14 جنيها.