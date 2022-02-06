اليوم السابع
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أحلى من الجلاب يا قصب.. شاهد موسم حصاد قصب السكر بالمنيا.. فيديو وصور

الأحد، 06 فبراير 2022 01:00 ص
أحلى من الجلاب يا قصب.. شاهد موسم حصاد قصب السكر بالمنيا.. فيديو وصور
المنيا -حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، من حصاد قصب السكر بمحافظة المنيا، وتحديدا من مركز ملوى، والذى يعد المركز الأول فى زراعة قصب السكر، ومركز صناعة العسل الاسود بالمنيا، ويضم العديد من عصارات القصب.

 

ويقول الحاج فتحى احمد أحد المزارعين، إن محصول القصب هذا العام مختلف عن العام الماضى، فهو يتميز بزيادة نسبة السكر فى القصب إلى جانب أن المحصول فيه زيادة هذا العام.

ولفت إلى أن زراعة القصب تبدأ فى شهر مارس ويتم حصاده بدءا من شهر يناير وهو موسم توريد القصب إلى مصنع السكر بأبو قرقاص، وأكد أن موسم حصاد القصب يوفر العديد من فرص العمل سواء للشباب أو كبار السن من المزارعين، سواء فى الحصاد أو النقل أو التحميل، لذلك هو موسم ينتظره المزارع من العام إلى العام.

 

وقال إن تكلفة زراعة الفدان فى القصب مرتفعة، وسعره اليوم وصل إلى 810 جنيهات فى مصنع السكر بزيادة 90 جنيها عن العام الماضى، مؤكدا أن تقاوى القصب تكون من المحصول الصيفى، فبعد الانتهاء من حصاد المحصول الشتوى نقوم بزراعة قصب التقاوى وهو القصب الصيفى ويكون هذا النوع من القصب مخصوص لتقاوى العام الجديد، واستطرد قائلا: إنه بعد عملية الحصاد يتم نقل القصب سواء عن طريق الجمال أو الجرارات الزراعية إلى قطار نقل القصب الى المصنع وهو من أقدم القطارات فى المنيا.

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قصب السكر

مصنع السكر

العسل الاسود

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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