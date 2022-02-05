5 معلومات عن السداد النقدى لمشحونات الصادرات ضمن مستحقات المصدرين

كتب إسلام سعيد

بدأت الحكومة تطبيق مبادرة السداد النقدي لمشحونات الصادرات اعتبارًا من أول يوليو من عام 2021، ضمن المبادرات الحكومية الرامية إلي سداد مستحقات المصدرين وتطبيق برامج دعم الصادرات ، وفيما يلي أبرز المعلومات عن سداد قيمة مشحونات الصادرات.

- سيتم خصم تعجيل سداد 8% بدلاً من 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021.

- كل القطاعات التصديرية متاح لها الاستفادة من هذه المبادرة.

- استيفاء المستندات المنصوص عليها بالبرنامج الجديد للمساندة التصديرية لدى صندوق تنمية الصادرات.

- الحكومة ساندت القطاع التصديرى بنحو 31 مليار جنيه تم صرفها لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة.

سداد مشحونات الصادرات تأتي ضمن تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» للمصدرين.

ومن جانبها، أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن سداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات من خلال المبادرات العديدة التي أطلقتها الحكومة على مدار العامين الماضيين كان له أكبر الأثر فى إعطاء دفعة كبيرة للصادرات المصرية خلال العام الماضى الأمر الذى أسهم فى تخطى الصادرات حاجز الـ ٣٢ مليار دولار، وذلك لأول مرة فى تاريخ التجارة الخارجية المصرية، مشيرة إلى أن صرف المساندة التصديرية للمصدرين يأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديرى وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، الأمر الذى يسهم فى الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج ومن ثم زيادة معدلات التصدير.