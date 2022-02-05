10 صور ترصد استمتاع السياح الأجانب بجولات "سيتى تورز" داخل الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تعد رحلات الستي تورز او كما يطلق عليها رحلات جولات البلد من أكثر الرحلات السياحية الداخلية نشاطا بالنسبة للسياح الاجانب من الجنسيات المختلفة خاصة الروس والالمان، حيث تبدأ تلك الرحلات منذ الساعات الاولي من الصباح يتفقد المناطق الجمالية وكذلك الشعبية بالغردقة، ينشر اليوم السابع 10 صور من منطقة كورنيش الغردقة لرحلات الستي تورز ونشاطها .

من جانبه قال محمد عصام احد مرافقي المجموعات السياحية بالغردقة أن رحلات جولات البلد تبدا من منطقة الشيرتون القديم من منطقة يطلق عليها المنظر البانورامي لمدينة الغردقة حيث يلتقط السياح هناك صور تذكارية لهم ويشاهدون جمال البحر من ارتفاع طريق الكورنيش القديم ومشاهدة معالم مدينة الغردقة مثل جزيرة الجفتون وكذلك الميناء السياحي والبحري ومأذنتى مسجد الميناء الكبير .

واضاف مرافق المجموعات السياحية ل اليوم السابع تنطلق بعد ذلك المجموعات السياحية لمنطقة المارينا والازق وبعد ذلك مسجد الميناء الكبير وحلقة السمك للتعرف علي حياة اهالي مدينة الغردقة والمناطق التاريخية بها .

كذلك تزور خلال رحلات الستي تورز كنيسة الانبا شنودة بمنطقة الدهار وكذلك مسجد عبد المنعم رياض وهناك افواج تقوم بجولة داخل سوق الخضار والفاكهة بالغردقة هناك اعداد كبيرة من السياح تشترى الخضروات والفاكهة من سوق خضار الدهار بالغردقة.