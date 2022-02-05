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يبدأ 14 فبراير.. تعرف على صوم نينوى فى الكنيسة الأرثوذكسية

السبت، 05 فبراير 2022 05:00 ص
يبدأ 14 فبراير.. تعرف على صوم نينوى فى الكنيسة الأرثوذكسية كنيسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الاثنين 14 فبراير الجارى، صوم يونان  والمعروف بـ"صوم نينوى"، والذى يمتد لمدة 3 أيام وذلك تشبهَا يونان النبى.

ويعتبر صوم يونان صوما من الدرجة الأولى يمتنع فيه الأقباط عن تناول الأسماك والمأكولات الحيوانية، ويسبق هذا الصوم صوم القيامة بـ15 يومًا، ويعرف فطر يونان بـ "فصح يونان"، وهو اصطلاح كنسى لا يستخدم إلا لعيد القيامة الذى يعرف باسم عيد الفصح.

وتنظر الكنيسة إلى قصة يونان على أنها رمز لقصة المسيح وتبدأ صلوات القداس الإلهى فى صوم نينوى ظهرًا، وتصلى فيه صلوات المزامير السادسة والتاسعة والثالثة، والثانية عشرة.

ودخل هذا الصوم إلى الكنيسة القبطية فى أيام البابا إبرام بن زرعة السريانى بين عامى 976- 979 البطريرك الـ62 فى القرن العاشر.  


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

صوم نينوى

موعد صوم نينوى

البابا ابرام

الاقباط

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