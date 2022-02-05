وكيل زراعة الغربية يجتمع بمسئولى حماية الأراضى للتصدى للتعديات على الرقعة الزراعية

الغربية مصطفى عادل

عقد الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية ، لقاء موسع بمسؤولي حماية الأراضي بمحافظة الغربية بإدارة المحلة الكبرى لبحث منع وإزالة أي تعديات في المهد والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها حيال التعديات على الأراضي الزراعية.

بحضور المهندس سعد عامر رئيس الادارة المركزية لحماية الأراضي ومديري الادارات الزراعية بالمحافظة ومسؤولي حماية الأراضي والاصلاح الزراعي بمراكز المحافظة.

وتناول اللقاء منع وإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية فى المهد وكذلك الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها حيال التعديات على الأراضي الزراعية طبقا لقانون الزراعة وفى ضوء القرار الوزاري رقم 615 لسنة 2017 وقرار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية رقم 121 بتاريخ 5 فبراير 2022 بخصوص تشكيل غرفة عمليات على مستوى المحافظة والمركز والقرية لمنع التعدي على الأراضي الزراعية والازالة فى المهد واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتعدي وإعادة الأراضي الزراعية لحالتها قبل التعدي عليها.