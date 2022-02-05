وفد جامعة قناة السويس يشارك بمهرجان الحرف الشعبية للجامعات بأسوان

كتب ـ محمد صبحى

قال الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة تشارك بوفد طلابى بفعاليات مهرجان الحرف الشعبية للجامعات المصرية الذى يقام بأرض الذهب أسوان، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان برئاسة الدكتور كريم همام مدير المعهد.

وتابع "مندور" فى بيان صادر عن الجامعة، أن مهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية يُعقد تحت شعار "خير بلادى" خلال الفترة من 4 حتي 8 فبراير الحالى، بمشاركة 200 طالب وطالبة يمثلون الجامعات المصرية.

تأتى المشاركة الطلابية بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

جدير بالذكر، أن المهرجان يعد فرصة جيدة للطلاب الموهوبين والمبدعين للتعبير عن فنهم والعمل على إحياء التراث الشعبي.

يرافق الطلاب مسئولى إدارة نشاط الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة وابتسام سليم مدير إدارة نشاط الجوالة.