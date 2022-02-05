وصول قوات الإنزال الجوى الأمريكية إلى أوروبا وسط ترقب لغزو روسى لأوكرانيا

كتب محمد جمال

أظهرت بيانات المواقع لمتابعة الملاحة الجوية وصول أولى الطائرات الأمريكية التي تنقل قوات الإنزال الإضافية إلى أوروبا، وأفادت مواقع متابعة الطيران بأن طائرتين من نوع "C-17A Globemaster III" قد وصلتا إلى القاعدة الجوية في فيسبادن الألمانية من قاعدة "فورت براج" فى ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، ومن المتوقع وصول طائرة ثالثة، بحسب "روسيا اليوم".

وتنقل الطائرات المذكورة وحدات تابعة للفرقة 82 لقوات الإنزال الجوى الأمريكية التى أعلن البنتاجون نشرها بشكل مؤقت على أراضي بولندا وألمانيا.

وكان المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي قد أعلن أن الولايات المتحدة قررت إرسال القوات الإضافية إلى أوروبا على خلفية التوترات حول أوكرانيا، مشيرا إلى أن تلك القوات لن تشارك فى أى عمليات قتالية على أراضى أوكرانيا في حال اندلاعها، لكنها ستعزز دفاع الحلفاء في الناتو.

وسيبلغ عدد القوات الإضافية نحو 3 آلاف عسكرى، سيتم نشر نحو ألفين منهم في بولندا وألمانيا.

يذكرأن، علق الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتريلا، على الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا أنه لا يمكن القبول بحرب جديدة في أوروبا، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية.

وقال ماتريلا، أمام جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان الإيطالي لأداء اليمين الدستورية لولاية جديدة في الرئاسة الإيطالية، "لا يمكننا أن نقبل الآن، حتى بدون ذريعة المنافسة بين الأنظمة السياسية والاقتصادية المختلفة، أن تهب رياح المواجهة مرة أخرى، في قارة عرفت مآسي الحربين العالميتين الأولى والثانية".

وأضاف ماتاريلا "لابد أن نحتكم لمواردنا وموارد الدول الحليفة والصديقة حتى تفسح مظاهر القوة الطريق للتفاهم المتبادل، حتى لا يخشى أي شعب من عدوان جيرانه".

وكان ماتاريلا أدى اليمين الدستورية، لولاية جديدة أمام جلسة مشتركة للبرلمان الإيطالي، وقال "أشكركم على الثقة التي أظهرتموها بي من خلال الاتصال بي للمرة الثانية لتمثيل وحدة الجمهورية"، مضيفا "سأقوم بواجبي وفقا لمبادئ وقواعد الدستور ، التي جددت للتو قسم الولاء لها ، والتي حاولت الالتزام بها في جميع الأوقات خلال السنوات السبع الماضية".

وتحدث ماتاريلا عن "إيطاليا أكثر عدلاً وحداثة ، مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالشعوب الصديقة التي تحيط بنا. بلد ينمو في وحدة، حيث الاختلافات - الإقليمية والاجتماعية - في مجتمعاتنا أقل"، مضيفا "إيطاليا تقدم مسارات حياتها الشابة في الدراسة والعمل لضمان تماسك شعبنا".