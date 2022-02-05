وصول قوات الإنزال الجوى الأمريكية إلى أوروبا وسط ترقب لغزو روسى لأوكرانيا

وقال ماتريلا، أمام جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان الإيطالي لأداء اليمين الدستورية لولاية جديدة في الرئاسة الإيطالية، "لا يمكننا أن نقبل الآن، حتى بدون ذريعة المنافسة بين الأنظمة السياسية والاقتصادية المختلفة، أن تهب رياح المواجهة مرة أخرى، في قارة عرفت مآسي الحربين العالميتين الأولى والثانية".
وأضاف ماتاريلا "لابد أن نحتكم لمواردنا وموارد الدول الحليفة والصديقة حتى تفسح مظاهر القوة الطريق للتفاهم المتبادل، حتى لا يخشى أي شعب من عدوان جيرانه".
وكان ماتاريلا أدى اليمين الدستورية، لولاية جديدة أمام جلسة مشتركة للبرلمان الإيطالي، وقال "أشكركم على الثقة التي أظهرتموها بي من خلال الاتصال بي للمرة الثانية لتمثيل وحدة الجمهورية"، مضيفا "سأقوم بواجبي وفقا لمبادئ وقواعد الدستور ، التي جددت للتو قسم الولاء لها ، والتي حاولت الالتزام بها في جميع الأوقات خلال السنوات السبع الماضية".
وتحدث ماتاريلا عن "إيطاليا أكثر عدلاً وحداثة ، مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالشعوب الصديقة التي تحيط بنا. بلد ينمو في وحدة، حيث الاختلافات - الإقليمية والاجتماعية - في مجتمعاتنا أقل"، مضيفا "إيطاليا تقدم مسارات حياتها الشابة في الدراسة والعمل لضمان تماسك شعبنا".
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