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وصول المتهمين فى قضية بسنت خالد لجنايات طنطا لنظر أولى جلسات محاكمتهم

السبت، 05 فبراير 2022 10:38 ص
وصول المتهمين فى قضية بسنت خالد لجنايات طنطا لنظر أولى جلسات محاكمتهم المتهمين بقضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الاليكتروني
الغربية مصطفى عادل

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وصل منذ قليل 4 متهمين لمحكمة طنطا الابتدائية لنظر أولي جلسات محاكمة المتهمين الـ 5 في قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الاليكتروني.
 
كان المحامي العام الأول لنيابة غرب طنطا الكلية قد أحال القضية التي حملت رقم 2036 لسنة 2022 جنايات كفر الزيات، المتهم فيها كلا من “ ا م “ 17 سنة محبوس طالب، و“م ض“ محبوس 21 سنة عامل، و“ا ي" 20 سنة، و"ع م" 19 سنة محبوس عامل، و"ع م " 16 سنة محبوس طالب بالصف الثاني الثانوى، لأنهم في غضون عام 2021 بدائرة مركز كفر الزيات ارتكبوا عدة جرائم اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الطفلة سالفة الذكر، بأن نقلوا دون رضاها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي على أجهزة المحمول الخاصة بهم، صورا فوتوغرافية ومقاطع فيديو تنتهك خصوصيتها على النحو المبين بالتحقيقات، واستعملوا ونشروا صورا فوتوغرافية ومقاطع فيديو موضع الاتهام بغير رضاء المجني عليها.
 
واعتدوا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الطفلة سالفة الذكر، بأن نشروا الصور ومقاطع الفيديو عن طريق شبكة المعلومات الدولية والتي تنتهك خصوصية المجني عليها دون رضاها، وتعمدوا مضايقة المجني عليها الطفلة باستعمال أجهزة الاتصالات وإساءة استعمال تلك الوسائل.
 
وبذلك يكون المتهمون ارتكبوا الجناية والجنح المعاقب عليهما بمواد قانون العقوبات والاتجار بالبشر وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا.
 
 

محكمة جنايات طنطا

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بسنت خالد ضحية الابتزاز الاليكترونى

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