اليوم السابع
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وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

السبت، 05 فبراير 2022 02:04 م
وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية وزير الخارجية سامح شكري
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية سامح شكري، موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية وأهمية تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات سعيًا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده شكري اليوم السبت، مع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد أشتيه، على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- إن اللقاء تناول مستجدات الشأن الفلسطيني.


شكرى

موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

القضية الفلسطينية

فلسطين

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