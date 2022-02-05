اليوم السابع
Ads
السبت، 05 فبراير 2022 08:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

والد الطفل ريان لـ"اليوم السابع": دعوات الجميع وصلت للسماء وتكفينا

السبت، 05 فبراير 2022 07:21 م
والد الطفل ريان لـ"اليوم السابع": دعوات الجميع وصلت للسماء وتكفينا ريان
دينا الحسينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال خالد أورام والد الطفل ريان، "رغم المأساة التي تمر بها العائلة، إلا أن التضامن المغربي والعربي أثلج قلبه وزوجته وسيمة التي لم تذق النوم منذ سقوط نجلهم في البئر".

وأضاف والد ريان في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع " من موقع إنقاذ الطفل، أنه يتابع منذ الأزمة دعوات الجميع من داخل المغرب والدول العربية ومنجاة الله بالدعاء لخروج الطفل سالما قائلا: "دعواتكم وصلت للسماء وتكفينا".

وقدم خالد والد ريان الشكر لفرق الإنقاذ التي واصلت الليل بالنهار ولم تتدخر جهداً من أجل الوصول للطفل قائلا:" لولا امدادات الغذاء والمياه التي وصلت ابني لمات جوعاً وكاميرات المراقبة التي نجح فريق الإنقاذ في إنزالها للبئر لمتابعة حالة طفلي هي من أعادت لي ولأمة الحياة من جديد.

واختتم والد ريان أن عناصر القوة المدنية لا تزال داخل النفق الأن، منذ أن غادر فريق الحفر النفق من ثلاث ساعات وعناصر الوقاية المدنية داخل النفق ولم تحدد حتى ساعة خروج ريان، مضيفاً أن السلطات المغربية جهزت سيارة إسعاف داخلها وحدة عناية مركزة متنقلة لإسعاف ابنه لحظة خروجه، ولازال الفريق الطبي يتعامل مع الحالة.


الطفل ريان

ريان

الطفل المغربى ريان

بئر المغرب

المغرب

والد الطفل ريان

اخبار الطفل ريان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

5 أيام فى قاع البئر.. كيف تكون الحالة النفسية للطفل ريان وما سبل علاجه؟

السبت، 05 فبراير 2022 07:05 م

وزير خارجية المغرب: السلطات تقوم بدورها بخصوص الطفل ريان وسنعلن التطورات

السبت، 05 فبراير 2022 06:49 م

الإعلام المغربى: الطفل ريان يخضع لتدخل طبى عاجل

السبت، 05 فبراير 2022 06:43 م

اللحظات الأخيرة لإنقاذ ريان.. الفريق الطبى يتدخل.. صور

السبت، 05 فبراير 2022 06:01 م

كلنا واحد لانقاذ الطفل ريان.. نساء قريته يتطوعن لإطعام فرق الإنقاذ والصحفيين

السبت، 05 فبراير 2022 05:51 م

العم على الصحراوى ورفاقه.. أبطال حفروا الصخر لإنقاذ الطفل ريان .. صور

السبت، 05 فبراير 2022 05:48 م

الإعلام المغربى: عناصر الإنقاذ يعثرون على الطفل ريان.. وفريق طبى يتولى نقله

السبت، 05 فبراير 2022 05:04 م

إعلام مغربى: طبيب ينضم إلى فرق الإنقاذ فى النفق استعدادا لفحص الطفل ريان

السبت، 05 فبراير 2022 04:57 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة