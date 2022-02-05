ننشر نتيجة انتخابات نادى النجوم فى المنوفية

أعلنت اللجنة المشرفة على نادى النجوم الرياضى بمدينة السادات التابع لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، عن فوز تامر باظة لمنصب رئيس النادى، طلعت مرعى نائب الرئيس، وفاز بمنصب العضوية كلا من خالد عبد الله عضواً، رامى فرج عضواً، ناصر جلال عضواً، عبد الله الخولى عضواً، عزه تاج الدين عضواً.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد قام بتكريم أبطال المحافظة الفائزين بالمركز الأول فى لعبة المصارعة ضمن فعاليات المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى فى منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط للمصارعة والمقامة بدولة اليونان والتى شارك بها 13 دولة خلال الفترة من 17 أكتوبر 2021 وحتى 1 نوفمبر، حضر التكريم الأستاذ طارق صقر مدير عام البريد بالمنوفية والكابتن علاء بيومى شتية مدير عام الرياضة بمديرية الشباب والرياضة.

حيث أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بحصد المحافظة المركز الأول فى البطولة وسلم شهادات تقدير للفائزين تشجيعاً لهم للفوز بمزيد من المراكز والبطولات العالمية.مقدماً شكره وتقديره للقائمين على المشروع، مؤكداً دعمه الكامل للرياضة والرياضيين من أبناء المحافظة لإنشاء جيل من الأبطال قادرين على رفع أسم مصر عاليا فى المحافل الدولية.

حيث تم تكريم كابتن على جبر مدرب الفريق واللاعب صالح مصطفى عمارة الموظف بهيئة البريد بالمحافظة لفوزه بالمركز الأول بالمصارعة الرومانى والمركز الثانى بالمصارعة الحرة، واللاعب فكرى محمد فكرى بالمركز الأول فى المصارعة الرومانى، واللاعب سعيد محمد سعيد بالمركز الأول تحت سن 20سنة، وفوز اللاعب محمد مصطفى الشامى وسعيد إبراهيم دياب بالمركز الثانى بالمصارعة الحرة، واللاعب عمر بدر بالمركز الثالث مصارعة رومانى، فضلاً عن فوز اللاعب محمد صبحى شعبان بالمركز الأول رفع الأثقال ( لذوى الاحتياجات الخاصة ).

هذا وقد أهدى مدير عام البريد المصرى درع الهيئة لمحافظ المنوفية لدعمه وتشجيعه للرياضيين من أبناء المحافظة، كما أهدى محافظ المنوفية درع المحافظة لمدير عام البريد تقديرا لدوره فى دعم العاملين بهيئة البريد وتشجيعهم على المشاركة فى البطولات العالمية.