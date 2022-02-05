نقل جثث أسرة الزمالك الأربع إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة

كتب كريم صبحى

نقلت سيارات الإسعاف جثث حادث حى الزمالك (رجل وزوجته وابنيهما) إلى المشرحة، بعدما لقوا مصرعهم بالرصاص مساء الجمعة داخل شقتهم فى شارع طه حسين بالزمالك.

وأصيب أقارب الضحايا بحالة هستيرية من البكاء لدرجة أن أحدهم فقد الوعى وتم نقله للمستشفى.

واستمعت جهة التحقيق المختصة لأقوال عدد من الجيران، إضافة إلى حارس العقار وجيران الأسرة المنكوبة في شارع طه حسين بمنطقة الزمالك بالقاهرة.

واستعمت جهة التحقيق عن حالة السيدة المصابة بالرصاص في يدها اليسرى تمهيدا لسؤالها في كواليس والأسباب التي دفعت زوج ابنتها إلى قتل ابنتها وأولاده وقتل نفسه.

وكانت جهة التحقيق أمرت بنقل الجثث الأربع إلى المشرحة لتشريحها وعمل تقرير مفصل بأسباب الوفاة، وانتدبت النيابة المعمل الجنائى لفحص مسرح الحادث وحرزت فوارغ الطلقات، وفحصت محتويات الشقة ومنافذها.

وأمرت النيابة بسرعة التحريات عن الحادث وملابساته واستمعت بشكل مبدئي للشهود من الجيران.

ولقى رجل وزوجته وابنيهما مصرعهم فيما أصيبت سيدة برصاصة في يدها اليسرى بمنطقة الزمالك دائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، وفور ورود بلاغ بالواقعة انتقل رجال مباحث قسم شرطة قصر النيل إلى مسرح الحادث، وتبين لهم من التحريات الأولية أن الزوج أطلق النار على زوجته وابنيه فقتلهم جميعا ثم أطلق النار على والدة زوجته "م.م" البالغة من العمر 58 سنة ما أسفر عن إصابتها قبل أن يطلق الرصاص على نفسه ويموت فى الحال.