ندب محام لمتهمة بقتل زوجها بمساعدة 2من أصدقائها بالمنصورة وتأجيل القضية لمارس

الدقهلية شريف الديب

قررت محكمة جنايات المنصورة، تأجيل جلسة محاكمة قاتلة زوجها الميكانيكي بمساعدة اثنين من أصدقائها إلى جلسة 5 مارس القادم، وقررت المحكمة انتداب محام للدفاع عن المتهمة الأولى زوجة المجنى عليه، والتأجيل لمناقشة شهود الإثبات والطبيب الشرعى.

وقد عقدت الجلسة برئاسة المستشار بهلول عبد الدايم حميدة، وعضوية المستشار محمد أحمد البهنساوى، والمستشار شريف مصطفى زاهر، والمستشار محمد أمل محمد سليمان، وأمانة طة شعبان عاشور، ومحمد مصطفى رمزى.

وكان المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية، أحال كل من أم هاشم ف أ ، وشهرتها (شيماء) - 30 سنة ربة منزل، ومقيمة بمدينة المنصورة، ولبيب أ ع 18 سنة - عامل جبس، ومقيم بمركز المنصورة، وأحمد ال أ 20 سنة - كهربائي، ومقيم بمركز المنصورة، للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 13626 لسنة 2021 جنايات قسم ثان المنصورة، والمقيدة برقم 3375 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

وجاء في قرار الإحالة أنه في 6 سبتمبر الماضي الماضي، قتل المتهمون المجني عليه صالح خليفة ف ع ، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأنه اختمرت في عقيدة المتهمة الأولى، وما أضمر بيقينها وما أغواها إليه، وتجردت من مشاعر الإنسانية الغراء؛ متناسية الفضل الذي جمع بينهما، وعقدوا العزم جميعًا وبيتوا النية على قتله لما انتوت عليه المتهمة الأولى، فأتوا المتهمين الثاني والثالث بنيتها، وأقدموا على تنفيذ مخططها.

وأضاف قرار الإحالة: أعطت المتهمة الأولى، المجني عليه عقارًا دوائيًا مهدئا، فخار قواه وذهب في سبات عميق، وقام المتهم الثاني بتكبيله وسدد له عدة لكمات عنيفة برأسه ووجنتيه، ورطم رأسه بأرضية مسكنه، فيما كتمت الأولى أنفاسه بوضع وسادة على فيه وأنفه، ثم قام المتهم الثالث بتطويق عنقه بواسطة أداة كابل كهربائي، وأحكم وثاقه وجذب طرفيه بعنف وقوة، حتى فاضت روحه إلى بارئها، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته، وأعزى قصدهم إلى إزهاق روح المجني عليه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.