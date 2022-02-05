ميرور: الشرطة تحقق فى صورة لبوريس جونسون وهو يحمل "بيرة" فى حفل أثناء الإغلاق

كتبت رباب فتحى

نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن تقارير تفيد بأن الشرطة البريطانية لديها صورة لرئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون وهو يحمل كأس بيرة في حفل عيد ميلاده المغلق في يونيو 2020.

ومن المفهوم أنها من بين 300 صورة قدمتها سو جراي إلى شرطة العاصمة للتحقيق في التجمعات الاجتماعية التي انتهكت لوائح قيود فيروس كورونا. وتم تصوير رئيس الوزراء مع علبة من بيرة إستريلا وهو يقف إلى جانب وزير الخزانة ، ريشي سوناك ، في غرفة مجلس الوزراء رقم 10.

وأفادت الأنباء أن الصورة التقطها المصور الرسمي لرئيس الوزراء الممول من دافعي الضرائب ، والذي كان يوثق الحدث في يونيو 2020.

وقالت نائبة زعيم حزب العمال ، أنجيلا راينر ، للصحيفة: "مصور داونينج ستريت يمول من دافعي الضرائب ، وللجمهور كل الحق في مشاهدة الصور التي يدفعون مقابل التقاطها ، بما في ذلك أي من حفل عيد ميلاد رئيس الوزراء."

وأضافت "بعد تحقيق الشرطة ، يجب نشر تقرير سو جراى بالكامل مع جميع الأدلة المصاحبة - الصور ومقاطع الفيديو والشهادات."

وفي الشهر الماضي أقر داونينج ستريت بأن الموظفين "اجتمعوا لفترة وجيزة" في احتفال مفاجئ بعيد ميلاد نظمته زوجة رئيس الوزراء كاري جونسون ، لكنه قال إن رئيس الوزراء بقي لمدة 10 دقائق فقط.

ومن المفهوم أن المستشار ريشى سوناك قد حضر الحدث عندما حضر لاجتماع حول كورونا ، لكن لم تتم دعوته.

وأخبرت المصادر صحيفة "ذا ميرور" أن جونسون وسوناك كانا محاطين من قبل 10 مساعدين في غرفة الخزانة ولكن لم يكن هناك كعكة عيد ميلاد.

وقال المحامي آدم فاجنر، الخبير في قوانين كورونا: "السؤال القانوني لرئيس الوزراء هو ما إذا كان قد شارك في الاجتماع. حقيقة أنه تم تصويره وهو يمسك بيرة توحي بقوة أنه فعل ذلك وبالتالي ارتكب جريمة جنائية من اللوائح ".

وقال داونينج ستريت -مجلس الوزراء- إنه لا يستطيع التعليق بسبب تحقيقات الشرطة الجارية.

يأتي ذلك بعد استقالة أربعة من كبار مساعدي جونسون في غضون 24 ساعة يوم الخميس.

واستقال كل من رئيس السياسة منيرة ميرزا ​​، ومدير الاتصالات جاك دويل ، والسكرتير الخاص الرئيسي مارتن رينولدز ، ورئيس الأركان دان روزنفيلد.