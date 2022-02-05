مياه أسيوط: إحلال وتجديد محطات الوليدية وأبوتيج والوادى الجديد بـ26 مليون جنيه

تابع المهندس هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، الموقف التنفيذى للأعمال الجارية بمحطة رفع صرف صحى الوليدية، وأعمال إحلال وتجديد محطة رفع صرف صحى أبوتيج (3)، وإحلال وتجديد غرف محابس المياه بقطاع الوادى الجديد، ضمن خطة الإحلال والتجديد السنوية.

وأشار إلى أن تكلفة أعمال إحلال وتجديد محطة رفع صرف صحى الوليدية بمنطقة شرق أسيوط تقدر بنحو 17.5 مليون جنيها لعمل إحلال وتجديد عدد (3) طلمبات رفع تصرف الطلمبة الواحدة 200 ل/ث، ورفع مانومترى 76 متر، فضلا عن تهيئة الموقع العام للمحطة، ورفع كفاءة المطرقة المائية واللوحات الكهربائية الموجودة بالمحطة، والانتهاء من تجهيز بوابة للمحطة، والإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بغرفة محابس المحطة.

وذكر أن أعمال الإحلال والتجديد الجارية بمحطة رفع صرف صحى أبوتيج(3) لإحلال وتجديد عدد (3) طلمبات رفع تصرف الطلمبة الواحدة 25 ل/ث، والانتهاء من الأعمال الميدانية بالمحطة بتكلفة إجمالية 1.5 مليون جنيها.

واضاف أن أعمال الإحلال والتجديد الموجهة لعدد (230) غرفة محابس بقطاع الوادى الجديد بمركزى الخارجة وباريس تقدر بتكلفة إجمالية 7 مليون جنيها من خطة الإحلال والتجديد المخصصة للعام المالى 2021-2022م .

وشدد على ضرورة نهو الأعمال التنفيذية فى المواعيد المحددة والتغلب على أى معوقات بسرعة نهو الأعمال والاستفادة منها فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بتقديم خدمات متميزة للمواطنين.