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موقع مغربى: مسئول يؤكد تبقى مترين للوصول إلى الطفل ريان‎‎

السبت، 05 فبراير 2022 06:23 ص
موقع مغربى: مسئول يؤكد تبقى مترين للوصول إلى الطفل ريان‎‎ الطفل ريان
كتب محمد جمال

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كشف مصدر رسمى لجريدة هسبريس الإلكترونية أن فرق الإنقاذ تفصلها مترين فقط للوصول إلى الطفل ريان.
 
وشدد المصدرالذي يشغل مهمة رفيعة في عمالة شفشاون على أن فرق الإنقاذ الخاصة بالطفل ريان استطاعت حفر ثلاثة أمتار يدويا إلى حدود الساعة الرابعة صباحًا ولم يتبق سوى مترين للوصول إلى الطفل المفقود.
 
وذكرت قناة العربية، أن السلطات المغربية أعلنت أن عملية إنقاذ ريان معقدة، موضحة أن أسرة ريان أخبرتهم أنها أبلغت بأن الطفل ريان لايزال يتحرك.

وفى وقت سابق ذكر موقع "لو360" المغربى، أنه تم تعليق عمليات إنقاذ الطفل ريان العالق فى بئر بمدينة شفشاون بشمال المغرب، خوفاً من حدوث انهيار أرضي، مشيراً إلى أنه يجرى وضع جهاز جديد يستخدم أنابيب خرسانية مسلحة.

وكان الموقع قال فى وقت سابق الجمعة، إن عملية الحفر اليدوى لإخراج الطفل بدأت، لافتاً إلى أن رجال الإنقاذ سيتقدمون داخل أنابيب الحفر وأن 5 أمتار تفصلهم عن الطفل، كما أفادت صحيفة "هسبريس" بدخول ثلاثة أفراد من رجال الإنقاذ لإخراج الطفل، بحسب "الشرق بلومبرج".

فيما تواصل فرق الإنقاذ المغربية جهودها الأخيرة قبل الوصول إلى الطفل ريان، القابع في بئر منذ أيام بقرية إغران بإقليم شفشاون شمال البلاد، ويترقب عشرات الآلاف في المغرب والعالم العربي نهاية سعيدة لمحنة الطفل المغربي الذي جلبت قصته تعاطفا دوليا واسعا.

 


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