اليوم السابع
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أكرم القصاص
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موقع الرئاسة ينشر فيديو لنشاط الرئيس السيسي خلال ثالث أيام زيارته للصين

السبت، 05 فبراير 2022 02:41 م
موقع الرئاسة ينشر فيديو لنشاط الرئيس السيسي خلال ثالث أيام زيارته للصين المشاركون بحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى العاصمة الصينية بكين

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نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فيديو يبرز نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعاصمة الصينية، بكين، في اليوم الثالث خلال زيارته، حيث استقبل الرئيس الصيني شي جين بينج، الرئيس السيسي.

وبحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الصيني، وكبار القادة والمسئولين في بكين، تعزيز العلاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات والقضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك، تلاه سبل دفع العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

والتقط المشاركون فى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين فى العاصمة الصينية بكين، صورة تذكارية، جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي مع زعماء ورؤساء وقادة الدول المشاركة في الحفل.
 
وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، فى قاعة الشعب الكبرى بمدينة بكين مباحثات قمة مع الرئيس الصيني "شي جين بينج".
 
وأجري الرئيس السيسي، محادثات جانبية في العاصمة الصينية بكين مع كل من عمران خان رئيس وزراء باكستان، والرئيس شوكت ميرزاييف رئيس جمهورية أوزبكستان، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، والأمير تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر، وأنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الصيني "شي جين بينج" صباح اليوم على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين.
 
 

 


السيسي

الرئيس السيسي

زيارة السيسي للصين

قمة بين السيسي ورئيس الصين

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