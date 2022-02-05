ولم تنشر الشرطة أسماء الضحايا أو تحدد حجم الإصابات، كما لم يتضح حتى صباح السبت ما إذا كان قد تم اعتقال أي شخص وما هي الدوافع وراء الهجوم.

وأشارت السلطات إلى أنها تلاحق ما يصل إلى أربعة من المشتبه بهم.

وقالت إدارة شرطة بلاكسبرج في بيان: "لا تزال هذه الحادثة تمثل قضية معقدة ومستمرة وتحولت إلى تحقيق في جريمة قتل".

وبحسب الصحيفة، وقع الحادث بالقرب من الطرف الجنوبي الشرقي لحرم جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا، التي كانت مسرحًا لواحدة من أسوأ عمليات إطلاق النار الجماعية في تاريخ الولايات المتحدة. ففي عام 2007، قتل طالب في الجامعة 32 شخصًا، ثم قتل نفسه، في حادث اعتُبر الأكثر دموية من بين حوادث إطلاق النار التي شهدتها المؤسسات التعليمية في البلاد.