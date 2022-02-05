مع قرب وصول إعصار باتسيراي إلى مدغشقر.. خبراء الطقس يحذرون: يمثل تهديدا خطيرا

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يتوقع خبراء الأرصاد أن يصل إعصار "باتسيراي" مدغشقر خلال فترة ما بين بعد الظهر وحتى مساء اليوم السبت محملا برياح قوية وأمطار غزيرة.

وأفاد خبراء الطقس - حسبما ذكرت قناة (فرانس 24) في نشرتها باللغة الانجليزية اليوم - بأن العاصفة تمثل تهديدا خطيرا، مشيرين إلى أنها قد تصل إلى شواطيء جزيرة مدغشقر الواقعة في المحيط الهندي محملة برياح تصل سرعتها إلى أكثر من 200 كيلومتر في الساعة وأن يصل ارتفاع الأمواج إلى 15 مترا.



وأشارت القناة إلى أنه بعد مرور إعصار "باتسيراي" على جزيرة "موريشيوس" في المحيط الهندي وإقليم "لاريونيون" الفرنسي ما وراء البحار لنحو يومين مصحوبا بأمطار غزيرة، يبعد الإعصار نحو 250 كيلومترا شرق مدغشقر.



من جهتها، قالت الأمم المتحدة إنها تنسق خطة طوارئ مع منظمات الإغاثة على أرض الواقع، حيث تضع طائرات الانقاذ في وضع الاستعداد وتعمل على تخزين الإمدادات الإنسانية.. كما تم وضع 6 مناطق على الأقل في حالة تأهب عالي.



تجدر الإشارة إلى أن 131 ألف شخص على الأقل تضرروا جراء العاصفة الاستوائية "آنا" التي ضربت مدغشقر في أواخر شهر يناير الماضي. وتسببت العاصفة "آنا" في حدوث فيضانات على نطاق واسع ناجمة عن الهطول الغزير للأمطار حيث لقي أكثر من 50 شخصا مصرعهم؛ أغلبهم في العاصمة أنتاناناريفو.

كما ضربت العاصفة "آنا" مالاوي وموزمبيق وزيمبابوي وأسفرت عن سقوط عشرت القتلى.