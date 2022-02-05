اليوم السابع
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"مصر للطيران" تسير غداً 5 رحلات خاصة لنقل 1400مشجع إلى الكاميرون

السبت، 05 فبراير 2022 06:33 م
"مصر للطيران" تسير غداً 5 رحلات خاصة لنقل 1400مشجع إلى الكاميرون مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل

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تسير شركة مصر للطيران، غدًا الأحد  5 رحلات خاصة جميعها إلي مطار "ياوندي" بالكاميرون لنقل حوالي 1400 راكب من مشجعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وذلك لمؤازرة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال مشاركته في المباراة النهائية أمام منتخب السنغال في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى تقام غدا الأحد.
 
ومن المقرر أن تنطلق رحلات نقل مشجعي المنتخب الوطني من مطار القاهرة الدولي، بأحدث طائرات الشركة من طرازات بوينج دريملاينر B787-9 التي تتسع لعدد 309 ركاب وبوينج B777-300 التي تتسع لعدد 346 راكبا وبوينج B737-800 التي تتسع لعدد 150 راكبا.
 
وكانت الشركة الوطنية قد سيرت 7 رحلات  سابقة الي الكاميرون لنقل عدد من المشجعين المصريين لمساندة المنتخب الوطني خلال مشواره فى البطولة الإفريقية.
 
 

مصر للطيران

المنتخب الوطني

الكاميرون

المشجعين

كأس الأمم الإفريقية

مطار ياوندي

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