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مصرع 7 أشخاص إثر تحطم طائرة سياحية فى بيرو

السبت، 05 فبراير 2022 12:26 ص
مصرع 7 أشخاص إثر تحطم طائرة سياحية فى بيرو تحطم طائرة - أرشيفية
كتب محمد جمال

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أعلنت وزارة النقل فى بيرو، عن مصرع 7 أشخاص جراء تحطم طائرة سياحية، وأوضحت وزارة النقل، فى بيان، أن الطائرة تابعة لشركة "Aerosantos" السياحية سقطت بعد وقت وجيز من الإقلاع من مطار ماريا رايخى في مدينة نازكا أمس الجمعة بالتوقيت المحلي، وكانت فى طريقها إلى منطقة فيها سلسلة من النقوش الصخرية القديمة المعروفة كـ"خطوط نازكا".


وذكرت أن الطائرة كان على متنها 7 أشخاص، وهم 5 سياح طاقم مكون من شخصين، مشيرة إلى أنهم قتلوا جميعا بالحادث.


و"خطوط نازكا" تمثل سلسلة نقوش ضخمة تصور شخصيات خيالية ومخلوقات ونباتات تم خدشها على سطح صحراء ساحلية منذ 1500-2000 عام.


ويعتقد أنها كانت تستخدم لأغراض فلكية طقسية وأعلنت منظمة اليونسكو هذا المعلم عام 1994 موقعا للتراث العالمي.


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