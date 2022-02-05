مصرع شاب خلال مشاجرة بسبب نزول حصان لأحد الحقول في بنها

القليوبية: إبراهيم سالم

شهدت منطقة عزبة الزراعة دائرة قسم أول بنها بمحافظة القليوبية، مصرع شاب إثر إصابته بالضرب على رأسه خلال مشاجرة مع آخر، بسبب نزول حصان المجني عليه أرض زراعية ملك المتهم، إذ تشاجر الاثنان فقام المتهم بضرب المجني عليه بشومة على رأسه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وقررت التصريح بدفن الجثة وطلبت تقرير الطب الشرعي، وكذلك تحريات المباحث، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول بنها، بنشوب مشاجرة في دائرة القسم ووجود متوف.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير البحث الجنائى بالقليوبية، وعلى الفور انتقل المقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم أول بنها، وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه ويدعي "محمود"، 18 عاما، وآخر يدعى "حاتم"، بسبب نزول حصان الأول في أرض الثاني، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة فتعدى فيها الثاني على الأول بالضرب بشومة، ما أحدث به إصابات بالغة أدت لوفاته.

فيما تداول رواد التواصل الاجتماعي الواقعة مطالبين بمحاسبة المجني عليه، وإحالته للمحاكمة العاجلة، موجهين التعازي لأسرة المجني عليه، ومطالبين بتوقيع أقصي العقوبة على المتهم، مشيرين إلى أن المجني عليه يتيم الأب وخرج للعمل لمساعدة أسرته وأشقائه.