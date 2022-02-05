مسئول بفريق الإنقاذ لـ"اليوم السابع": تسليم ريان حيا لأسرته مهمتنا الأساسية وسنكشف التفاصيل لاحقا

دينا الحسيني

أكد مسئول بفريق إنقاذ الطفل ريان، أن السلطات المغربية ستقوم بالكشف عن تفاصيل سقوطه في البئر ورحلة انتشاله وإخراجه، وملابسات التعامل مع الواقعة بعد إخراج الطفل من البئر والاطمئنان عليه.

وأوضح مسئول فريق الإنقاذ بالدفاع المدني في تصريحات لـ "اليوم السابع" أن إنقاذ الطفل وتسليمة لأسرته على قيد الحياة هي مهمتنا الأساسية ونواجه ضغوط نفسية وعصبة خشية لاقدرالله مفارقة الطفل للحياة، وكنا نعل بحرص تحسباً لأي انهيار رملي وصخري داخل البئر.

اقرأ أيضا:

والد الطفل ريان لـ"صوت الأمة": دعوات الجميع وصلت للسماء وتكفينا

وقال خالد أورام والد الطفل ريان "رغم المأساة التي تمر بها العائلة، إلا أن التضامن المغربي والعربي أثلج قلبه وزوجته وسيمة التي لم تذق النوم منذ سقوط نجلهم في البئر".

وأضاف والد ريان في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" من موقع إنقاذ الطفل، أنه يتابع منذ الأزمة دعوات الجميع من داخل المغرب والدول العربية ومنجاة الله بالدعاء لخروج الطفل سالما قائلا: "دعواتكم وصلت للسماء وتكفينا".

وقدم خالد والد ريان الشكر لفرق الإنقاذ التي واصلت الليل بالنهار ولم تتدخر جهداً من أجل الوصول للطفل قائلا:" لولا امدادات الغذاء والمياه التي وصلت ابني لمات جوعاً وكاميرات المراقبة التي نجح فريق الإنقاذ في إنزالها للبئر لمتابعة حالة طفلي هي من أعادت لي ولأمة الحياة من جديد.

وأختتم والد ريان أن عناصر القوة المدنية لا تزال داخل النفق الأن، منذ أن غادر فريق الحفر النفق من ثلاث ساعات وعناصر الوقاية المدنية داخل النفق ولم تحدد حتى ساعة خروج ريان، مضيفاً أن السلطات المغربية جهزت سيارة إسعاف داخلها وحدة عناية مركزة متنقلة لإسعاف ابنه لحظة خروجه، ولازال الفريق الطبي يتعامل مع الحالة