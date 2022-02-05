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مذبحة الحي الراقي.. أول صور لقاتل زوجته وشقيقته وزوجها في الزمالك

السبت، 05 فبراير 2022 01:28 م
مذبحة الحي الراقي.. أول صور لقاتل زوجته وشقيقته وزوجها في الزمالك جريمة حي الزمالك
كتب - أحمد عبد الهادى

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للزوج قاتل زوجته وشقيقته وزوجها، الذي شهده شارع طه حسين بمنطقة الزمالك بالقاهرة مساء أمس الجمعة، حيث لقى رجل وزوجته وشقيقته وزوجها مصرعهم، فيما أصيبت والدة الزوجة في يدها اليسرى.
 
أسماء الضحايا:- 
 
"الزوج 22 سنه، شمس. ش. ع  22 سنة، الزوجة المجني عليها " نور الله " _٢٠ سنة "، شقيقة المتهم المجني عليها "شيرين" البالغة من العمر" ٤٢ سنة"، زوج شقيقة المتهم المجني عليه "خالد" بالغ من العمر ٥٣ سنة، وتم نقلهم جميعا إلى مشرحة زينهم، وقال أحدٍ شهود العيان بالمنطقة، إن الزوج صغير السن وعمره لا يتعدى الـ ٢٢ عاما.
 
البداية كانت ببلاغ لرجال مباحث قسم شرطة قصر النيل من الأهالى الذين انتابتهم حالة من الزعر جرأء إطلاق نار كثيف في منزل مجاور، وبانتقال القوة  الأمنية، اكتشفت مقتل رجل وزوجته وشقيقته وزوجها ، وإصابة والدة الزوجة.
 
تبين لرجال مباحث قسم شرطة قصر النيل، وهم فى مسرح الحادث، أن الزوج أطلق النار على زوجته وشقيقته وزوج شقيقته، فقتلهم جميعا ثم أطلق النار على والدة زوجته "م.م"، البالغة من العمر 58 سنة، مما أسفر عن إصابتها قبل أن يطلق الرصاص على نفسه ويموت فى الحال.
 
وأوضح شاهد عيان: هرعت سيارات الإسعاف إلى مسرح الحادث، حيث نقلت المصابة للمستشفى، فيما حرر رجال المباحث المحضر رقم 2205 لسنة 2022، وباشرت النيابة اتخاذ الإجراءات القانونية.

 
الزوج
الزوج
الزوج وزوجته المجني عليها
الزوج وزوجته المجني عليها

 


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