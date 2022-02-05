اليوم السابع
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محافظ الغربية: أكثر من 2 مليون مواطن تلقوا لقاح كورونا

السبت، 05 فبراير 2022 04:53 م
محافظ الغربية: أكثر من 2 مليون مواطن تلقوا لقاح كورونا لقاح كورونا - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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صرح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بأن المحافظة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إعطاء لقاح كورونا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك حرصاً على حياة المواطنين، حيث وصل عدد من تلقوا اللقاح في الغربية إلى 2 مليون و111 ألفا و105 مواطنين بمراكز التطعيم المختلفة ما بين الثابتة والمتنقلة.

وأشار محافظ الغربية إلى أن عدد من تلقوا اللقاح من المسافرين بلغ 66571 مواطنا في حين بلغ عدد الحاصلين علي اللقاح من جامعة طنطا 39649 مواطنا إلى جانب 2004885 مواطن تلقوا اللقاح في المراكز الثابتة والمتنقلة للجمهور، مؤكدا أنه تم إعطاء اللقاح لجميع العاملين بالمصالح الحكومية بنسبة 100%.

ومن جانبه أشار عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة إلى أن المديرية لديها قدر كافي من لقاحات (سينوفارم، سينوفاك، إسترازينكا، سبوتينك، موديرنا، فايزر وجونسون) سيستمر إعطائها لجميع المواطنين في المراكز المنتشرة بجميع قرى ومدن المحافظة.

 

 


محافظ الغربية

لقاحات كورونا

تطعيمات كورونا

مراكز لقاحات كورونا

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