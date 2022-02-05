محافظ الشرقية يتابع حركة المواقف والالتزام بتعريفة الأجرة ومحطات الوقود

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، إنتظام سير الحركة بمواقف سيارات الأجرة بنطاق المحافظة، تزامناً مع تحريك أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار، وذلك بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين بتعريفة الركوب بسيارات النقل الجماعي والسرفيس داخل المحافظة.

كما كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع إدارتي المواقف والمرور ، بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم ،والإستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة، والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف، وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

وفي هذا الإطار، قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الميداني على مواقف سيارات الأجرة، لمتابعة سير حركة سيارات الأجرة بـ 66 موقف بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للإطمئنان على إلتزام السائقين بتحصيل الأجرة المقررة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي، والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين. وفي سياق متصل ، شنت مديرية التموين حملات مفاجئة على محطات الوقود بنطاق المحافظة للتأكد من توافر الوقود داخل المحطات وعدم التلاعب بأسعار المواد البترولية.

وأثناء مرور الحملات التموينية تمكنت إدارة تموين كفر صقر من تحرير المحضر رقم 1405 جنح كفر صقر ضد صاحب أحد محطات تموين السيارات لتلاعبه في الكميات المنصرفه من بنزين 80 في سجل 21 بترول بكمية قدرها 6 آلاف لتر بنزين 80 وتم التحفظ على سجل 21 بترول وإتخاذ الإجراءات القانونية و العرض على النيابة العامة.

وأكدت فايزة عبد الرحمن وكيله وزارة التموين، أنه لم تتلقى غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى من المواطنين بعد تحريك أسعار الوقود أو تعطل المخابز ، مشددة على الإدارات التموينية بالمتابعة الدورية علي محطات الوقود للإطمئنان على حركة المواد البترولية ومدى توفرها لسد إحتياجات الجمهور، ومواجهة أي مخالفات وحل أي مشكلات أو شكاوى فوراً.