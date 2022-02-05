محافظ الإسكندرية: توزيع 3 أطنان لحوم لـ 3 آلاف أسرة من الأولى بالرعاية

الإسكندرية جاكلين منير

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، إنطلاق مشروع صكوك الإطعام لعام 2022 بمحطته بمحافظة الإسكندرية، والذي يأتي في إطار مشروع الإطعام الذى تنفذه وزارة الأوقاف المصرية لدعم الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وفضيلة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

وأوضح المحافظ أن مشروع صكوك الإطعام الذي تم إطلاقه اليوم يستهدف توزيع 3 طن من اللحوم يستفاد بها 3 آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ببرج العرب.

وقدم المحافظ الشكر إلى وزارة الأوقاف المصرية وثمن على دورها المميز في دعم ورعاية أهالينا البسطاء في جميع محافظات الجمهورية وتوفير حياة كريمة لهم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن مشروع "صكوك الإطعام" من أهم مشروعات التكافل المجتمعي الذي يساهم في توفر الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية ويتم بالتعاون بين جهات الدولة المعنية، كما يوفر عددًا كبيرًا من فرص العمل للشباب.