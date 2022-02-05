محافظ أسوان: العمل يسير على قدم وساق بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن العمل يسير على قدم وساق لإنجاز المشروعات الجارية بقطاعات العمل العام المختلفة بالقرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ".

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن هناك توجيهات مشددة للتنسيق العرضى المستمر بين كافة الجهات لتنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة ووفقاً للبرامج الزمنية المحددة، على أن يتم دخول أي مشروع يتم الإنتهاء منه الخدمة على الفور ليجنى المواطن ثمار هذه المشروعات على الوجه الأكمل ، ولاسيما بأن المبادرة تضم 35 قرية رئيسية و 109 قرية فرعية و 336 نجع وكفر وعزبة بإجمالى مشروعات 808 مشروع حتى الآن وبتكلفة 14 مليار و 35 مليون جنيه. وفى نفس السياق كلف اللواء أشرف عطية بقيام وحدة كريمة بالمحافظة بقيادة المهندس ناجح مصطفى بإستكمال سلسلة جولاتها ومرورها الميدانى للمتابعة اللحظية لمعدلات ونسب تنفيذ المشروعات ، مع عقد جلسات إستماع مع الأهالى بمختلف القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية للتعرف على مطالبهم وإحتياجاتهم لإدراجها ضمن المبادرة، ولاسيما قرى مركز أسوان والمنضمة حديثاً وفقاً لتكليفات الرئيس السيسى حيث كانت من أبرز المطالب بهذه القرى هي إدخال خدمة الصرف الصحى.

وقام أعضاء الوحدة بتفقد ومتابعة أعمال مشروع الصرف الصحى بقرية غرب أسوان وتوابعها بإجمالى 22 نجع حيث جارى العمل في 9 نجوع منها بأطوال 56 كم ، ويستكمل تدريجياً بباقى نجوع القرية ، ومن المخطط أيضاً إنشاء محطة معالجة، و ٥ محطات رفع ، ويتم الإعتماد بمشاركة شباب القرية في تنفيذ هذه المشروعات من أجل رفع مستواهم الإقتصادى والمعيشى أيضاً ، وهو ما تهدف المبادرة الرئاسية بتنفيذه بكافة القرى لتحسين مستوى معيشة الأهالى بالشكل المطلوب. وقدم أهالى قرية غرب أسوان شكرهم للرئيس السيسى على مبادراته الإنسانية المتتالية ، ومنها مبادرة " حياة كريمة " التي ستساهم في تحويل القرى المصرية لقرى تكتسى بالبانوراما الجمالية ، وكاملة المرافق والخدمات الأساسية المختلفة. وتوازى مع ذلك قيام فرع المجلس القومى للمرأة بمواصلة سلسلة البرامج التدريبية التثقيفية التى يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية بمشروع تنمية الأسرة المصرية داخل قرى " حياة كريمة " .

وأشارت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع أسوان بأنه طبقاً لتعليمات محافظ أسوان تم تنفيذ 13 جلسة تدريبية بمشاركة مديرية الأوقاف داخل قرى الإصلاح والبصالى والعرب والعباسية بمركز كوم أمبو إستهدفت 657 سيدة. وأضافت ، بأن الجلسات تناولت الحديث عن الزواج المبكر ومواجهة معدلات زيادة نسب الطلاق وتنظيم الأسرة والتربية الإيجابية للأولاد والعنف الأسرى والمساواة بين الجنسين، ورفع وعى السيدات حول المشكلات التي تتعرض لها المرأة ، وتعزيز حقوقها الكاملة ، والتصدى لظاهرة ختان الإناث ، وأهمية القضية السكانية وأثرها على المجتمع .بمتابعة وإشراف الدكتورة مروة كدواني مقررة المجلس القومي للمرأة بأسيوط والأستاذة سناء عبد الرحيم مشرفة محافظة أسيوط.