محافظة الجيزة تزيل منشآت مخالفة بأوسيم وأبو النمرس والصف والبدرشين

كتب ــ سيد الخلفاوى

واصلت محافظة الجيزة مجهودات إزالة التعديات علي الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برصد أي مخالفات أو تعديات، مؤكدا أن محافظة الجيزة بكافة أجهزتها المعنية تتصدى بكل حزم لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون .

وفي ذلك الإطار قام مركز ومدينة البدرشين بإزالة 4 حالات بناء مخالف شملت إزالة هنجر بدون ترخيص على مساحة 200م بقرية أبوصير، بالإضافة إلى إزالة بناء بدون ترخيص عبارة عن أسوار و3 حجرات بشارع آثار سقارة وإزالة حالتى تعدٍ بالبناء بمنطقة الريغة بقرية أبوصير عبارة عن أسوار وأساسات بالبلوك الأبيض على مساحة حوالى700م .

كما قام مركز أوسيم بإزالة حالة بناء غرف وتقسيم محال داخل جراج سيارات بالمخالفة للقانون إلي جانب قيام مركز ومدينة أبو النمرس بإزالة سقف الدور الأول بعقار مخالف بعرب التل بمنطقه طمو بالمنوات .

وفي مركز ومدينة الصف تم إزالة 7 حالات بناء مخالف شملت إزالة مخالفة مباني في المهد على أرض أملاك الدولة بناحية عرب الحصار بحري بجوار محطة الصرف الصحي، بالإضافة إلي إزالة عدد ثلاث حالات مباني مخالفة بنطاق الوحدة المحلية بالودي وتحديداً بقرية عرب القميعي .

كما تم إزالة حالتى مبانٍ في المهد لتعديات على مساحة 2200م علي أراضي أملاك الدولة بناحية نجوع العرب بغمازة الصغرى، بالإضافة إلي ضبط أعمال بناء مخالف بناحية عرب الحصار القبلية بالأقواز وتم إيقاف الأعمال ومصادرة المعدات المستخدمة بالبناء .