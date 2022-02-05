اليوم السابع
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السبت، 05 فبراير 2022 08:04 م
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مباراة مصر والسنغال.. 15 مركز شباب و5 أندية تذيع نهائي أفريقيا مجانا ببورسعيد

السبت، 05 فبراير 2022 03:52 م
مباراة مصر والسنغال.. 15 مركز شباب و5 أندية تذيع نهائي أفريقيا مجانا ببورسعيد منتخب مصر - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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مباراة مصر والسنغال.. أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه سيتم تجهيز عدد 15 مركز شباب و5 أندية بجميع الأحياء لمشاهدة المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية مجانا للمواطنين غدا، وذلك لتوفير العديد من الأماكن للمواطنين للاستمتاع بمشاهدة المباراة النهائية، و من أجل مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية وحرصا على سلامة المواطنين ، وذلك  تحت اشراف مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

ويمكن للمواطنين مشاهدة المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية ( مجانا ) بمراكز الشباب والأندية التالية: في مدينة بورفؤاد : نادي التجديف، نادي هواة الصيد، مركز شباب بورفؤاد، مركز شباب سبورتنج.

وفي حي العرب مركز شباب بورسعيد، وحي المناخ: بنادي بورسعيد، ومركز شباب الاستاد، ومركز شباب السلام، ومركز شباب الساحة الشعبية، وفي حي الزهور: نادي الحاويات، مركز شباب الزهور، ومركز شباب أكتوبر، ومركز شباب الحرفيين.

وفي حي الضواحي: النادي المصري الاجتماعي، مركز شباب القابوطي، وحي الجنوب بمركز التنمية الشبابية بالحي الإماراتي، مركز شباب الرضوان، مركز شباب أم خلف، مركز شباب عرب زيدان، مركز شباب بحر البقر الشرقية، بالإضافة إلي المدينة الرياضية بحي الضواحي.


مصر والسنغال

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بث مباشر لمباراة مصر والسنغال

مصر والسنغال بث مباشر

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القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

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موعد مصر والسنغال

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