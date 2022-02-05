اليوم السابع
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مباراة مصر والسنغال.. فتح 100 نادٍ ومركز شباب لإذاعة نهائى أمم أفريقيا ببنى سويف

السبت، 05 فبراير 2022 04:46 م
مباراة مصر والسنغال.. فتح 100 نادٍ ومركز شباب لإذاعة نهائى أمم أفريقيا ببنى سويف الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، إنه كلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، بفتح النوادى ومراكز الشباب بالقرى، لإذاعة مباراة نهائى أمم أفريقيا بين المنتخب الوطني ومنتخب السنغال غدا الأحد فى مباراة نهائى أمم أفريقيا.

وأكد محافظ بنى سويف، أنه سيتم فتح أكثر من 100مركز شباب ونادى بمختلف مدن وقرى المحافظة لإذاعة مباراة نهائى أمم أفريقيا بين منتخبى مصر والسنغال.

وشدد محافظ بني سويف، على المراكز بضرورة الاستعداد الجيد للمباراة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعقيم والتباعد وارتداء الكمامة وذلك حرصا على سلامة وأمن الجمهور المترددين على مراكز الشباب.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة مصطفى ابراهيم بتجهيز الأماكن التى تمت الموافقة عليها . وقال مصطفى ابراهيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة أنه سيتم فتح 100 مركز شباب ونادى على مستوى المحافظة، لإذاعة مباراة نهائى أمم أفريقيا بين منتخبى مصر والسنغال، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف.

ومن المنتظر أن يتم إذاعة المباراة داخل مراكز شباب باروط ،بلفيا، تزمنت الشرقيه، ابشنا، نعيم ، الدوالطه، باها ،دموشيا، اهناسيا الخضراء، بنى عفان ،السعادنه، بإدارة غرب بنى سويف ومركز شباب بنى سليمان الشرقية . وفى إدارة وسط بنى سويف سيتم إذاعة المباراة داخل نادي بني سويف الرياضى علي 4 شاشات عرض كبيره نادي النيابه الاداريه ، مركز شباب العبور، مركز شباب صلاح سالم، مركز شباب الكوم الأحمر، مركز شباب بنى هارون، مركز شباب محمد قصله، مركز شباب منقريش وفى مركز اهناسيا سيتم إذاعة المباراة داخل نادي اهناسيا الرياضي ، نادي المعلمين مركز شبا مدينة اهناسيا ومراكز شباب العواونة، سدمنت، قاى ، ميانة ،المماليك ، عزبة رمزى ، النويرة.

وفى إدارة الفشن سيتم إذاعة المباراة داخل نادى الفشن ومراكز شباب المدينة واقفهص ودلهانس وتلت وفى إدارة سمسطا سيتم إذاعة المباراة داخل نادى سمسطا ومراكز شباب الشنطور ودشطوط وقفطان الغربية ومركز شباب المدينة .

وفى إدارة الواسطى سيتم إذاعة المباراة داخل مراكز شباب المركز ومنها ونا القس وكفر ابجيج بالإضافة إلى نادى الواسطى . كما سيتم إذاعة المباراة فى أندية بوش وببا ومركز شباب مدينة ببا.


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